Киев, , 15:29 — REGNUM

В настоящее время говорить о восстановлении членства России в G7 невозможно. К такому обоюдному мнению в ходе телефонного разговора пришли президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министром Великобритании Борис Джонсон. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба главы государства.

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Стороны отметили, что пока Россия «систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», она не сможет вернуться на «международную площадку, где решаются глобальные проблемы». Уточняется, что речь идёт о войне в Донбассе, «оккупации» Крыма и Минских договорённостях, которые якобы не выполняет Москва.

Зеленский поблагодарил Бориса Джонсона «за твёрдую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины» по вопросу возможного возвращения России в «Большую семерку». В свою очередь, премьер-министр Великобритании заверил украинского лидера, что «подобная чёткая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита «Большой семёрки», который состоится 24−26 августа во Франции.

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Как сообщало ИА REGNUM, пригласить Россию на саммит стран — членов «Большой семёрки» (G7) в 2020 году ранее предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Эту идею поддержал президент США Дональд Трамп. А вот канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.