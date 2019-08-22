Москва, , 15:07 — REGNUM

Президент России Владимир Путин обсуждает ситуацию в угольной промышленности с губернаторами угледобывающих субъектов Российской Федерации. Об этом 22 августа сообщил сайт президента РФ.

Как уточняется, в данном мероприятии участвуют руководители экономического блока Правительства, профильных министерств, а также главы республики Коми, республики Саха (Якутия) республики Хакасия, губернатор Красноярского края, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, как сообщалось ранее, данная встреча проходит в преддверии Дня шахтёра, который отмечается в России в последнее воскресенье августа.