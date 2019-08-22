Веллингтон, , 15:06 — REGNUM

Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард перепробовал множество ипостасей за годы своей работы в политике, однако на заседании 21 августа для него нашлась новая роль. 65-летний политик выступил в роли няни для грудного ребенка, пишет газета Berliner Morgenpost.

Только что вернувшийся из отпуска по уходу за ребенком депутат Тамати Коффи пришел на заседание вместе с месячным сыном. Чтобы выступить с речью, он передал ребенка Малларду, который покормил и качал его. Поступок 65-летнего Тревора Малларда нашел множество положительных откликов в Интернете.

Парламент Новой Зеландии имеет исключительный опыт работы с детьми. Действующий премьер-министр Джасинда Ардерн родила дочь в июне 2018 года и с тех пор часто берет ее на работу. Она присутствовала даже на саммите Организации Объединенных Наций в сентябре прошлого года и получила неофициальный титул «Первый ребенок Новой Зеландии».