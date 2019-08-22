Москва, , 14:26 — REGNUM

День Государственного флага РФ — это особая дата для всех граждан нашей страны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин 22 августа.

«Сегодня особая дата для всех россиян — 350-летие Государственного флага», — цитирует слова Володина сайт нижней палаты парламента.

По его словам, флаг РФ символизирует собой не только страну и ее граждан, но и историю РФ.

«Российский триколор — это знамя побед и достижений, единения многонационального народа, символ нашего мощного государства», — подчеркнул Володин.

Как ранее передавало ИА REGNUMграждан РФ также поздравил с днем флага лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

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