Вильнюс, 22 августа 2019, 13:52 — REGNUM
Почётный председатель литовской партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», глава первого восстановительного Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис сегодня, 22 августа, со своей страницы в соцсети Facebook обратился к руководству площадки интернет-торговли Amazon с просьбой убрать из своей платформы товары с изображением любой символики СССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ландсбергиса огорчили, в частности, подушки с серпом и молотом и детские футболки с аналогичным изображением.
Различные литовские политики, а иногда даже и МИД Литвы, регулярно обращаются к различным западным компаниям с просьбой перестать торговать набирающей в мире популярность продукцией с символикой СССР. Иногда производители к Литве прислушиваются, иногда просьбы игнорируют.