Вильнюс, , 13:52 — REGNUM

Почётный председатель литовской партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», глава первого восстановительного Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис сегодня, 22 августа, со своей страницы в соцсети Facebook обратился к руководству площадки интернет-торговли Amazon с просьбой убрать из своей платформы товары с изображением любой символики СССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ландсбергиса огорчили, в частности, подушки с серпом и молотом и детские футболки с аналогичным изображением.

Различные литовские политики, а иногда даже и МИД Литвы, регулярно обращаются к различным западным компаниям с просьбой перестать торговать набирающей в мире популярность продукцией с символикой СССР. Иногда производители к Литве прислушиваются, иногда просьбы игнорируют.