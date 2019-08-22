Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM

В петербургском спортивном комплексе «Юбилейный» 22 августа торжественно открылся Всероссийский молодежный образовательный форум «Выше крыши». Он организован комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и Федерального агентства по делам молодежи.

В рамках форума его участникам предлагаются современные форматы коммуникаций исходя из запросов разных представителей молодежной среды.

Одним из важнейших событий форума станет финал кадрового конкурса «Мой город — мои возможности», запущенного в Петербурге по аналогии с федеральным конкурсом «Лидеры России». 30 победителей петербургского конкурса в первоочередном порядке будут рассматриваться на назначения на ключевые позиции в правительство города.

Кстати, глава петербургского комитета по молодежной политике Юлия Аблец была одним из победителей федерального конкурса «Лидеры России». Она получила должность в Смольном благодаря этой победе.

«Эти два дня работы форума посвящены вам, вашим талантам и будущим успехам! Я верю в каждого из вас и верю, что вместе мы можем даже невозможное. Будьте первыми, и тогда весь мир перед вами, а я рядом», — сказала Юлия Аблец участникам форума «Выше крыши».

В ходе форума пройдут мастер-классы и воркшопы ведущих экспертов в области личностного роста, встречи с представителями власти и общественных организаций, известными спортсменами, бизнесменами, художниками, учёными и блогерами.

Читайте ранее в этом сюжете: Финал конкурса «Мой город – мои возможности» пройдёт в СПб 23 августа