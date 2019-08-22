Таллин, , 12:21 — REGNUM

На внеочередном заседании Рийгикогу (эстонский парламент) в понедельник, 26 августа, оппозиционная фракция Партии реформа планирует выразить вотум недоверия главе правительства Юри Ратасу. Об этом сообщает национальный вещатель rus.err.ee.

Как рассказала председатель Партии реформ Кая Калласа, работа над текстом содержания вотума уже закончена, и партии также удалось договориться с социал-демократами о совместном выступлении против премьер-министра. На данный момент запущен процесс по сбору подписей.

«В тексте содержатся упреки, которые накопились у нас к Ратасу. Прежде всего, он не смог обеспечить достойное управление Эстонией: когда работают некомпетентные министры, которые превышают свои полномочия, для них правовое государство ничего не означает», — заявила Каллас.

В свою очередь председатель социал-демократов Индрек Саар отметил, что у партии нет оснований доверять Ратасу, поэтому они и поддержали Партию реформ.

«Это касается того, как сформировано правительство и как оно управляется», — подчеркнул Саар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за попытки правительственных министров от партии EKRE уволить главу Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера в Эстонии возник правительственный кризис. Для выражения вотума недоверия Партия реформа должна заручится поддержкой большинства депутатов парламента, то есть 51 голос «за».

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