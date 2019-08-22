Иркутск, , 12:07 — REGNUM

Иркутский областной суд встал на сторону губернатора региона Сергея Левченко, заявившего о незаконности отдельных положений правового акта Иркутской городской думы, потребовавшей от главы региона предоставить документы, подтверждающие, что ряд местных депутатов «прибеднялись» при заполнении деклараций о доходах. Это следует из официальной информации, опубликованной сегодня, 22 августа, на сайте иркутского правительства.

«Такие положения устанавливали обязанность губернатора по представлению в Думу города наряду с заявлением о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, иных документов, не предусмотренных федеральным и областным законодательством», — отметили в иркутском правительстве.

Напомним, по итогам антикоррупционных проверок, проведённых в Приангарье в начале 2019 года, выяснилось, что не все главы и депутаты оказались честны при заполнении требуемых сведений о доходах: одни занижали свои доходы, другие — размеры земельных участков, третьи «забывали» о финансовых успехах своих вторых половин.

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В апреле 2019 года появилась информация о том, что глава региона решительно настроен добиться прекращения полномочий нарушителей и что парламентарии всячески затягивают этот процесс. В итоге Сергей Левченко направил исковое заявление в суд на Думу города Иркутска, поскольку полагает, что этот орган явно уклоняется от принятия решения.