Тирана, , 11:54 — REGNUM

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что подлинное объединение Европы станет возможным лишь после вступления всех стран Западных Балкан в Евросоюз.

Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если вы будете учитывать геостратегические моменты и также взглянете на карту, то увидите, что Европа станет по-настоящему единой только со странами Западных Балкан», — заявила Меркель.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», данное заявление было сделано в венгерском городе Шопрон на мероприятии, посвященном тридцатилетней годовщине так называемого «европейского пикника» — демонстрации мира, в ходе которой с согласия Венгрии и Австрии пограничные ворота на старой Братиславской дороге между деревнями Санкт-Маргаретен и Шопронкёхида были символически открыты на три часа. Более 600 граждан ГДР использовали это короткое открытие железного занавеса, чтобы бежать через Австрию в ФРГ.

Данное событие считается одной из вех на пути к окончательному падению железного занавеса, объединению Германии и сближению Западной и Восточной Европы.