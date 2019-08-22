Дрезден, Германия, , 10:03 — REGNUM

22 августа суд в немецком Дрездене вынесет вердикт по делу об убийстве жителя саксонского города Хемниц, вызвавшее серьезные волнения в городе осенью 2018 года, передает канал n-tv.

Перед судом предстал один из двоих подозреваемых в убийстве 35-летнего мужчины. Это 24-летний уроженец Сирии Алаа С., который рассматривается как соучастник преступления. Обвиняемый своей вины не признает. Прокурор Штефан Буцкис требует для него тюремного заключения сроком до 10 лет за нанесение опасных для жизни телесных повреждений и непредумышленное убийство. Алаа С. проживает в Германии как проситель убежища и до суда работал парикмахером. Второй и главный подозреваемый, молодой мигрант из Ирака, находится в бегах и объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло в ходе потасовки в конце августа 2018 года. После этого в Хемнице в течение нескольких недель происходили массовые демонстрации против миграционной политики властей ФРГ. В город для подавления волнений была стянута полиция с других земель, власти назвали всех участников протестов правыми экстремистами и обвинили их в ксенофобии.

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