Нью-Йорк, США, , 08:57 — REGNUM

Министр иностранных дел КНДР примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке 17 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

«КНДР уведомила ООН о том, что глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо выступит на ГА ООН с докладом», — сообщили источники.

Известно, что представители КНДР почти ежегодно присутствуют на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отмечают источники, госсекретарь США Майк Помпео также примет участие в сессии, в результате чего может состояться встреча на высоком уровне между госсекретарем США и главой МИД КНДР.

Известно, что Помпео и Ли встречались на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре прошлого года. По данным источников, новая встреча представителей двух стран может вызвать большой интерес со стороны общественности.

Представители США и Южной Кореи предполагают, что переговоры на рабочем уровне по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова состоятся до сентября текущего года, однако КНДР продолжает придерживаться своей твердой позиции. Страна не заинтересована в диалоге с сопутствующими военными угрозами.