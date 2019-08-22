Барнаул, , 08:37 — REGNUM

Слова российского президента Владимира Путина о том, что в первичном медицинском звене существует «провал», полностью поддерживает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Ранее этот эксперт неоднократно заявлял о том же самом в комментариях и интервью ИА REGNUM, поскольку считает, что перекос в сторону скорейшего развития стационарной помощи, крупных федеральных и региональных клиник, привёл к массовому исходу специалистов из поликлиник и центральных районных больниц, провалилась очень важная первичная медико-санитарная помощь и профилактическая работа с населением.

«Нельзя не согласиться с президентом России, сказавшем о провале в первичном медицинском звене. Очевидно, что глава государства на данный момент располагает вполне объективной информацией о состоянии и проблемах отечественного здравоохранения.

Досадно лишь то, что президент сам доводит эту информацию и, по сути, обозначает план действий для чиновников от медицины, а не наоборот, как должно быть. Получается, компетентное ведомство допустило определенные перекосы. В результате потеряны время, ресурсы, человеческие жизни. Не стоит забывать про неправильную организацию работы, превращение врачей первичного звена в чиновников, произвол и некомпетентность главврачей», — подчеркнул Павел Шумихин .

Он выразил надежду, что «именно сейчас будет формироваться новая философия, стратегия развития здравоохранения, что устранит возникшие перекосы и обеспечит положительные результаты в виде оздоровления нации, увеличения рождаемости, снижения заболеваемости и смертности россиян».

«До сих пор явный приоритет отдавался стационарной помощи и крупным федеральным и региональным клиникам. Все это происходило в ущерб первичному звену, которое оказалось, выражаясь военным языком, разгромлено и деморализовано. В результате произошел массовый исход специалистов из поликлиник и центральных районных больниц.

Соответственно, провалились очень важные первичная медико-санитарная помощь и профилактическая работа с населением. Это, в свою очередь, привело к перегрузке федеральных медцентров — ведь заболевания, которые можно было предотвратить и компенсировать, в отсутствие должного наблюдения в первичном звене, приобрели осложненные формы и потребовали уже специализированного и высокотехнологичного лечения.

Можно с чистой совестью строить новые центры (и они, без сомнения, окажутся востребованными), но это неправильный и уязвимый подход. Сегодня финансовые вложения в здравоохранение рассматриваются как безвозратные расходы. Это ошибочные представления. При правильном ведении дел и верной расстановке приоритетов здравоохранение способно стать драйвером экономического развития и обеспечить рост ВВП.

Для этого требуется именно воссоздать и наладить эффективную работу первичного звена. Ведь совершенно очевидно, что реально проводимые в жизнь, а не декларируемые, как сейчас, профилактическая работа и диспансеризация являются экономически очень эффективными мероприятиями — ведь здоровое трудоспособное население, к чему стремятся эти мероприятия, и есть основа экономического и социального благополучия государства», — считает кандидат медицинских наук и депутат Павел Шумихин.

Читайте также: Алтайский хирург: «Я бы не назвал зарплаты медработников смешными»

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 августа на совещании в Кремле российский президент Владимир Путин заявил, что если первичное звено здравоохранения в России будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. По мнению главы государства, это произойдёт потому, что первичном медицинском звене существует провал.

Читайте также: Путин считает, что в первичном звене здравоохранения России — «провал»

Владимир Путин отметил также, что первичное звено здравоохранения должно быть укреплено, и для этого необходимо принять дополнительные меры. В частности, речь идёт о том, что к 1 июля 2020 года во всех регионах должна быть подготовлена своя программа модернизации первичного звена здравоохранения.