Алтайский хирург: «Я бы не назвал зарплаты медработников смешными»

Светлана Шаповалова, , 04:04 — REGNUM

ИА REGNUM Отмечаемый ежегодно в третье воскресенье июня День медицинского работника хоть и является профессиональным праздником, но так или иначе касается всех, кто обращался за помощью к врачу. Но медицине впору самой просить помощи. В сёлах наблюдается жестокий кадровый кризис, даже несмотря на действующие уже в течение нескольких лет специализированные программы.

В Алтайском крае, к примеру, дошло до того, что на весь Змеиногорск и Змеиногорский район работают один хирург и один терапевт. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Павел Шумихин («Единая Россия») полагает, что происходит это потому, что в России забыли о ключевой фигуре здравоохранения — враче.

Предлагаем читателям ИА REGNUM ознакомиться с интервью, в котором Павел Шумихин делится своими мыслями о проблемах здравоохранения, рассказывает, почему не является сторонником посещения родственниками реанимационных отделений и не считает зарплаты медиков смешными.

: Доктора во все времена считались одними из самых уважаемых людей в обществе. За вашу почти 20-летнюю врачебную практику чувствовали ли вы изменения в отношении к медицинскому персоналу? Как бы вы, медики, не скромничали, но очевидно же, что первичное звено в алтайских селах, где проживает почти 50 процентов населения, умирает, закрываются стационары, врачи не хотят работать даже при наличии жилья, потому что инфраструктура на селе разрушена. Какие мысли у вас по этому поводу возникают?

Действительно, во всем мире профессия врача является, пожалуй, самой уважаемой и почитаемой. Но за свой многолетний врачебный путь я отчетливо заметил явное снижение уважения к врачам и вообще медработникам со стороны самых разных слоев общества. Выразителями настроений, царящих в обществе, являются СМИ, которые в большинстве случаев занимают откровенно антиврачебную позицию, и, как ни странно, правоохранительные органы, достаточно сурово карающие различные правонарушения, связанные с лечебным процессом. Впрочем, эти явления сопутствуют и даже закономерно связаны с общим упадком системы медицинского образования и науки, снижением качества выпускников медицинских образовательных организаций.

Сельская медицина сегодня является большой проблемой краевого здравоохранения. В составе комитета по здравоохранению и науке АКЗС мне неоднократно приходилось бывать в центральных районных больницах. Впечатления не только негативные. Повсеместно идет строительство новых зданий и капитальный ремонт старых построек, огромные средства вкладываются в обновление материально-технической базы, развитие информационных технологий. Это, безусловно, позитивно. Но складывается впечатление, что в погоне за такого рода достижениями забыли о ключевой фигуре здравоохранения — враче. Как результат — жестокий кадровый кризис сельской медицины, даже несмотря на действующие уже в течение нескольких лет программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер».

Например, при посещении Змеиногорска выяснилось, что на весь район и город работают один хирург и один терапевт, примерно так же обстоит ситуация с медицинскими кадрами в других муниципалитетах. Принято ставить задачу построить или отремонтировать больницу в определенный срок, а вот задачи укомплектовать врачами отделения и терапевтические участки почему-то никогда не стоит. А ведь возведенные здания могут в итоге оказаться дорогими и красивыми памятниками уничтоженной медицине на селе.

В то же время содержать всю огромную инфраструктуру и коечный фонд центральных районных больниц при прогрессирующем снижении численности сельского населения не представляется возможным. Приоритетом должны являться развитие участковой службы и межрайонных специализированных центров. Сельская медицина должна стать более компактной и мобильной.

: По роду своей депутатской деятельности вы часто проводите встречи с избирателями. Можете в общем сказать, какого рода проблемы беспокоят людей, изменился ли характер обращений?

Стаж моей депутатской деятельности сравнительно невелик (2,5 года), чтобы делать выводы о тенденциях по обращениям граждан. Доминирует проблематика, связанная с доступностью медицинской помощи. Множество обращений поступило по поводу необходимости строительства новой поликлиники в Индустриальном районе Барнаула. Депутаты АКЗС еще в 2016 году добились выделения бюджетных средств на эти цели в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Однако только в этом году завершилась разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение госэкспертизы.

Достаточно часто приходится разбираться по вопросам, связанным с оформлением на инвалидность и обеспечением лекарствами льготников. Если говорить о немедицинских вопросах, то неожиданно много обращений поступает в связи с нарушениями закона «О тишине», что свидетельствует о существовании проблемы привлечения правонарушителей к ответственности.

: Вы являетесь хирургом высшей категории. Можете рассказать, как далеко продвинулась алтайская хирургия? Что лично вас больше всего беспокоит в работе?

Если говорить о хирургии в Алтайском крае, то прежде всего следует отметить развитие таких её разделов, как травматология-ортопедия и сердечно-сосудистая хирургия. С введением в строй в Барнауле Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, где уже проведены десятки тысяч операций разной степени сложности, проблема доступности травматолого-ортопедической оперативной помощи оказалась решена. Большими шагами идет развитие сосудистой хирургии, создано специализированное отделение в Барнаульской городской больнице №5, активно внедряются стационарозамещающие технологии. В целом уровень алтайской хирургии достаточно высок, необходимость направления пациентов для оперативного лечения в столичные клиники или НИИ возникает сравнительно редко.

Этот уровень был бы еще выше, если бы не одно «но»: отток высококвалифицированных кадров в другие регионы. Так, несколько лет назад наш край серьезно пострадал из-за переезда сразу нескольких талантливых нейрохирургов в соседний Новосибирск, а ряд опытных челюстно-лицевых хирургов из Алтайского края мигрировал в другие регионы, где они сразу стали ведущими специалистами. Это штучные специалисты, на подготовку которых уходит 10−15 лет, так что от потерь такого рода здравоохранение края не оправилось до сих пор.

В работе, безусловно, больше всего беспокоит ответственность за жизнь и здоровье пациента. Иногда на этой почве в голове начинают возникать назойливые мысли, предчувствия неблагоприятных исходов.

Читайте также: Из Сибири — на Колыму: почему алтайский врач не хочет быть «вахтовиком»

: Здесь нам не обойти тему принятого недавно закона, согласно которому реанимационные отделения обязаны будут предоставить родственникам возможность посещать тяжёлых пациентов. Ранее вы говорили, что это идёт на пользу лишь для очень маленькой категории больных. О каких «подводных камнях» ещё не знает общественность?

Про посещения реанимационных отделений. Наверное, многие с умилением представляют что-то вроде идиллической картины, когда человек сидит в палате у постели умирающего больного, держит его за руку, ободряет добрыми словами. Чаще всего реальность совсем другая. Реанимационный больной — это человек в крайне тяжелом состоянии, без сознания или в помраченном сознании, он фиксирован к кровати, с катетерами в венах, носу и мочевом пузыре, подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Еще более тяжело выглядит агонизирующий больной. Увидев такое, далекие от медицины родственники непременно испытают душевное потрясение.

Читайте также: Почему медики опасаются принятия законопроекта о допуске в реанимацию

Законопроект не решает вопрос о допуске родственников в случае отсутствия согласия на это пациента. В идеале необходимо, чтобы человек при поступлении в стационар предоставлял исчерпывающий перечень тех, кто может посещать его в реанимационном отделении, где он находится в беспомощном состоянии. Свободное посещение реанимационных отделений может спровоцировать появление конфликтных ситуаций по вине вспыльчивых и агрессивных родственников.

Кроме того, закон никак не ограничивает в посещении людей, больных, к примеру, туберкулезом и другими инфекциями, что может быть чревато для ослабленных пациентов. Принятие закона отвечает современным тенденциям развития законодательства в здравоохранении, но необходимым представляется тщательная разработка порядка посещений.

Читайте также: Президент РФ подписал закон о доступе родственников в реанимацию

: Почему многие медицинские работники получают, по их словам, совершенно смешные деньги за свой нелёгкий труд, совмещение ставок, работу по выходным? В этом плане вы, как депутат партии власти, что-то можете предпринять?

Я бы не назвал зарплаты медработников смешными. На самом деле уровень зарплат в здравоохранении на порядок выше, чем в среднем по стране и по краю, и имеет тенденцию к росту. Если не изменяет память, около 10 лет назад медики Барнаула вышли на митинг за повышение зарплат, теперь же такое мероприятие просто не найдет отклика.

Сейчас среднестатистического врача никак нельзя назвать малоимущим человеком, более того, ему не грозит безработица. Другое дело, что размер заработной платы медицинского работника не соответствуют присущим профессии интенсивности нагрузки и ответственности. Поэтому мы постоянно наблюдаем внутреннюю миграцию медиков в экономически благополучные регионы и уход их из профессии.

В то же время нередки перекосы на местах, на уровне медучреждений, когда происходят конфликты по поводу распределения фонда заработной платы. Тут приходилось вмешиваться как депутату и приводить противоборствующие стороны к компромиссу.

Читайте также: Депрессивность: о российских регионах-лидерах по убыли населения

: Почему вы решили пойти в политику?

Всегда интересовался политической ситуацией в стране и крае, но только со стороны, предпочитая развитие в своей профессии. Однако профессиональная деятельность привела к общению и знакомству с политиками. Это были в основном депутаты разных уровней. Так я приобщился к общественной деятельности, даже стал помощником депутата Госдумы.

Когда удалось решить ряд сложных проблем, понял, что могу заниматься общественно-политической деятельностью самостоятельно и на более высоком уровне. Многолетняя работа врачом на одной и той же территории привела к тому, что я стал известным у людей. Это естественным образом обеспечило успешную избирательную кампанию без привлечения финансовых ресурсов. Можно сказать, что меня избрали мои пациенты.

: Есть ли у докторов какие-то индивидуальные привычки перед тем, как они приступают к операции, через левое плечо не «сплёвываете»?

Сам я абсолютно не суеверен. Мне посчастливилось работать в крупных хирургических клиниках вместе с известными в крае врачами и ни разу я не был свидетелем каких-либо проявлений суеверий, хотя, возможно, просто не обращал внимания.

: Что вы обычно говорите своим выздоровевшим пациентам?

Расставание с выздоровевшим пациентом всегда происходит по-разному. Обычно с моей стороны лечебный процесс заканчивается рекомендациями, в том числе по образу жизни. Разумеется, всем пациентам при расставании желаю здоровья.

Биографическая справка

Шумихин Павел Юрьевич. Научный руководитель — врач-хирург Негосударственного поликлинического центра травматологии и ортопедии. Родился 23 июля 1977 года в Барнауле. В 2001 году с отличием закончил Алтайский государственный медицинский университет. В 2001—2002 годах обучался в интернатуре, в 2002—2004 годах — в клинической ординатуре, в 2004—2007 годах — в аспирантуре при кафедре общей хирургии Алтайского государственного медицинского университета, совмещая обучение с работой дежурным хирургом в городских больницах №№3 и 12.

В 2006 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности «хирургия». С 2006 года работал в Барнаульской городской поликлинике №14 в должности врача-хирурга, с 2008 по 2017 годы был заведующим хирургическим отделением. В настоящее время является научным руководителем Негосударственного поликлинического центра травматологии и ортопедии.

В 2014 году Павлу Шумихину была присвоена высшая квалификационная категория. Он является автором более 20 научных работ и двух рационализаторских предложений. В июле 2016 года был избран депутатом Барнаульской городской думы, но досрочно прекратил полномочия в связи с избранием депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания VII созыва (избран депутатом по одномандатному избирательному округу №20).