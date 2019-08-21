Копенгаген, , 23:10 — REGNUM

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не намерена «вступать в словесную войну» с президентом США Дональдом Трампом после его отказа от визита в страну из-за вопроса с продажей Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (cc) News Oresund

«Глава правительства Гренландии Ким Кильсен очень ясно выразил, что Гренландия не продается. И я полностью поддерживаю это», — сказала Фредериксен в интервью телеканалу ТВ2.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп отменил запланированную на сентябрь встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии. В Дании инициативу главы Белого дома восприняли как «первоапрельскую шутку», а премьер-министр страны назвала дискуссию о покупке Гренландии «абсурдной».

Сегодня Фредериксен выразила сожаление в связи с отменой визита Трампа, добавив, что приглашение американской стороне к обсуждению общих тем остаётся в силе. Чуть позднее американский лидер, общаясь с журналистами, признал, что был оскорблён комментариями премьера Дании.

«Нельзя говорить, что это абсурдная идея, потому что она разговаривает не со мной, а с Соединёнными Штатами Америки, нельзя разговаривать с США подобным образом», — заявил глава Белого дома.

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