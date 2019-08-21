Хельсинки, , 19:52 — REGNUM

Для обсуждения возможности возрождения формата G8 с участием России необходимо узнать позицию всех стран — участниц этого международного клуба, заявил 21 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем о настроениях двоих членов. Нужно узнать о настроениях остальных», — заявил он журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что на переговорах президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинисте тема формата G8 не затрагивалась.

Напомним, ранее стало известно, что лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора высказались за то, чтобы пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в 2020 году.

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