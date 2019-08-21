Хельсинки, , 19:37 — REGNUM

Финский президент Саули Ниинистё назвал налаженный контакт между властью и гражданским обществом ключевой причиной, по которой в его стране не бывает массовых протестных митингов, заканчивающихся столкновениями с силовиками.

В ходе совместной пресс-конференции Ниниистё и его коллеги, российского лидера Владимира Путина, у президента Финляндии спросили, что он думает о разгонах акций протеста в Москве.

Ниниистё заявил, что, как и многие другие финны, он с помощью телетрансляций наблюдает за подобными событиями в российской столице и других городах.

«Наверное, было бы слишком легкомысленно сказать, что, к счастью, у нас такого нет, такого у нас не происходит. Но хочу отметить, что у нас всё-таки есть контакт между администрацией, управленческий структурой и гражданским обществом. Я думаю, это одна из причин, почему у нас такого нет», — заключил глава Финляндии.