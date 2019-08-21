Хельсинки, , 19:24 — REGNUM

Россия готова «обойтись» без Совета Европы, если там страну не хотят видеть. Об этом заявил президент Владимир Путин 21 августа в ходе совместной пресс-конференции глав РФ и Финляндии в Хельсинки.

Финская журналистка задала Путину вопрос о том, почему Россия не соблюдает права граждан как член Совета Европы, имея в виду жесткие разгоны протестных митингов в Москве и добавив, что Финляндия всегда являлась сторонником сохранения за Россией членства в Совете Европы.

«Что касается работы в Совете Европы — мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека», — сказал Владимир Путин.

По его мнению, это не лучший подход для «строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока».

«Нам нужно относиться друг к другу непредвзято», — добавил Владимир Путин.

Напомним, Владимир Путин также заявил, что за пределами России, в том числе в европейских странах, демонстрантов обычно ждут еще более суровые последствия, чем те, которые настигли участников массовых протестов в Москве.

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