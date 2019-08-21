Хельсинки, , 19:12 — REGNUM

(организация, деятельность которой запрещена в РФ) Президент России Владимир Путин уверен, что газопровод «Северный поток» будет построен. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финским лидером Саули Ниинистё он ответил на вопрос о судьбе «Северного потока»: есть ли угроза, что он не будет доведен до конца.

«Это не от нас зависит. Надо спросить американцев. Европейцы нуждаются в российском газе, и верю, что газопровод будет построен» — отметил Путин.

В свою очередь президент Финляндии отметил, что его страна и, очевидно, Швеция, рассматривают проект с точки зрения международного права, экологии и экономики, и не выдвигали никаких требований.