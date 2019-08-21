Москва, , 18:43 — REGNUM

Депутаты Госдумы готовы продумать законодательные изменения, которые стали бы мотивирующими факторами для докторов и фельдшеров, чтобы развивать первичное звено здравоохранения. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

Так, на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация провальная. В частности, глава государства отметил износ основных фондов поликлиник, центральных районных больниц, а также фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. Кроме того, среди медицинского персонала ощущается острый и значительный дефицит кадров, а вопрос уровня заработной платы вызывает обеспокоенность.

«Это в очередной раз показывает беспрецедентное внимание президента к здравоохранению, в том числе развитию его основы — первичного звена. И понимание главой государства, что без его развития не удастся достичь снижения смертности от инфарктов и инсультов, не может не вселять оптимизм», — отметил Морозов.

По его словам, депутаты контролируют ход реализации национального проекта. В частности, особое внимание комитет уделяет вопросу отсутствия лицензий у уже построенных фельдшерско-акушерских пунктов, а также проблеме нехватки медицинских кадров.

Так, депутаты по поручению президента снизили возрастные ограничения с участников программы «Земский доктор», а также отменили уплату подоходного налога с единовременных компенсационных выплат в размере до 1 млн рублей.

«Но этих мер недостаточно для привлечения специалистов в новые ФАПы и их закрепления в отдаленных районах. Сегодня мы сможем привлечь на село докторов, фельдшеров, только улучшив их социальный пакет. Нужно усилить мотивирующие факторы, поднять базовые ставки для выпускников вузов, обеспечить жильем», — отметил Морозов.

Кроме того, по его словам, комитет также активно работает над предложением главы Минздрава Вероники Скворцовой по расширению возможностей целевого обучения, в том числе среднего медицинского персонала.

«Мы готовы к дальнейшей работе по внесению соответствующих изменений в федеральное законодательство в сфере охраны здоровья граждан» — подчеркнул Морозов.

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