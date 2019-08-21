Гонконг, Китай, 21 августа 2019, 17:23 — REGNUM
Сотрудник консульства Великобритании в Гонконге вот уже почти две недели находится под «административным арестом» в континентальной части Китая, сообщает испанское издание La Vaguardia со ссылкой на местные СМИ. Саймон Ченг был задержан после поездки на встречу в соседний китайский город Шэньчжэнь.
Житель Гонконга Саймон Ченг, работавший в консульстве сотрудником агентства по продвижению инвестиций в Шотландию (Scottish Development International), исчез 8 августа, когда ехал из Шэньчжэня в Гонконг на скоростном поезде. Китайский закон допускает административный арест подозреваемых на срок до 15 дней, что является обычным средством, применяемым против диссидентов и оппозиционеров. Причины задержания Ченга неясны, однако оно произошло как раз в тот момент, когда Пекин обвинял иностранные правительства, в том числе британское, во вмешательстве в свои внутренние дела в связи с масштабными манифестациями в Гонконге.