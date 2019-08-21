Гонконг, Китай, , 17:23 — REGNUM

Сотрудник консульства Великобритании в Гонконге вот уже почти две недели находится под «административным арестом» в континентальной части Китая, сообщает испанское издание La Vaguardia со ссылкой на местные СМИ. Саймон Ченг был задержан после поездки на встречу в соседний китайский город Шэньчжэнь.

«Мы очень обеспокоены информацией о том, что член нашей команды был задержан, когда возвращался в Гонконг из Шэньчжэня», — заявил спикер министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании в официальном сообщении, распространенном местной прессой. «Мы оказываем поддержку его семье и запрашиваем больше информации у властей провинции Кантон и Гонконга», — указано в тексте.

Житель Гонконга Саймон Ченг, работавший в консульстве сотрудником агентства по продвижению инвестиций в Шотландию (Scottish Development International), исчез 8 августа, когда ехал из Шэньчжэня в Гонконг на скоростном поезде. Китайский закон допускает административный арест подозреваемых на срок до 15 дней, что является обычным средством, применяемым против диссидентов и оппозиционеров. Причины задержания Ченга неясны, однако оно произошло как раз в тот момент, когда Пекин обвинял иностранные правительства, в том числе британское, во вмешательстве в свои внутренние дела в связи с масштабными манифестациями в Гонконге.