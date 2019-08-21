Симферополь, , 16:48 — REGNUM

Между тем, что рассказывают немецкие власти о Крыме, и тем, что происходит в реальности, существует целая пропасть. Об этом 21 августа на встрече с властями Крыма заявил глава немецкой делегации, представитель общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус.

Скалы у Ласточкиного Гнезда. Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Мы каждый день передаём информацию в Германию, многие люди могут там проследить наш путь. Люди понимают, что существует целая пропасть между тем, что рассказывают власти о Крыме, и что мы наблюдаем в действительности. Опросы в Германии показывают, что большинство немцев не рассматривают Россию как врага, вопреки информации, которую публикуют в СМИ. СМИ публикуют какую-то сумасшедшую неправдивую информацию», — отметил Нессениус.

Как сообщало ИА REGNUM, весной официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международная изоляция Крыма является мифом, напомнив, что в 2018 году иностранные делегации осуществили более 60 визитов на полуостров.

Об этом: МИД РФ: международная изоляция Крыма — это миф