Хельсинки, , 15:58 — REGNUM

Рухнувший финский экспорт в Россию после начала войны санкций между ЕС и США с Россией не помешал России оставаться третьим по значимости торговым партнёром Финляндии. Несмотря на то, что финский экспорт в Россию сегодня на 40% ниже, чем пять лет назад.

При этом экспорт только продовольственных товаров в Россию в 2013 году оценивался в более 400 млн евро, на сегодняшний день он равен всего 80 млн. Торговые отношения двух стран станут одной из тем переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё.