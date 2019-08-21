Киев, , 14:58 — REGNUM

В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.

«Кто-то останется, кто — не могу сказать. Один человек — сто процентов… Все имеют шансы, но один человек точно», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может сохранить свой пост в новом правительстве.

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