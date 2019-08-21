Киев, 21 августа 2019, 14:58 — REGNUM
В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может сохранить свой пост в новом правительстве.
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