Киев, 12 августа 2019, 12:37 — REGNUM
Глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко не исключил, что нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков может сохранить свой пост. Об этом он заявил 12 августа в интервью «РБК-Украина».
На вопрос журналиста по поводу Авакова, политик ответил следующее:
Он отметил роль Авакова в проведении реформы органов внутренних дел:
Как сообщило ИА REGNUM, ранее Корниенко опроверг слухи о том, что партия «Слуга народа» ведёт переговоры о создании коалиции с партией «Голос».
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