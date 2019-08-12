Киев, , 12:37 — REGNUM

Глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко не исключил, что нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков может сохранить свой пост. Об этом он заявил 12 августа в интервью «РБК-Украина».

На вопрос журналиста по поводу Авакова, политик ответил следующее:

«Это политика — надо все допускать».

Он отметил роль Авакова в проведении реформы органов внутренних дел:

«Была объективно проведена реформа патрульной полиции. Она сейчас по-другому работает. Мы просто сейчас уже не помним, какими были те «менты», и как они «сбивали» по двадцатке с бабушек в переходах, где они торговали», — рассказал Корниенко.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее Корниенко опроверг слухи о том, что партия «Слуга народа» ведёт переговоры о создании коалиции с партией «Голос».

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