Эрбиль, Ирак, , 14:40 — REGNUM

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетит Иракский Курдистан в рамках своего турне по Ближнему Востоку, об этом 21 августа сообщает издание Shafaq News.

Высокопоставленный военный уже прибыла в Багдад, где провела переговоры с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди.

Берлин заинтересован в стабильности и безопасности в регионе, для чего готов оказать всю посильную поддержку в окончательном разгроме «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее Крамп-Карренбауэр провела переговоры с королем Иордании Абдаллой II, в ходе переговоров было отмечено стремление Берлина добиться продления мандата в войне с террористическими группировками региона.