Анкара, , 14:28 — REGNUM

Глава сил турецкой жандармерии Ариф Цетин заявил, что спецоперация против Рабочей партии Курдистана (РПК) будет продолжаться до победного конца, об этом 21 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Власти развернули против повстанцев 129 групп полиции, жандармерии и местной полиции в провинциях Ширнак, Хяккари и Ван, в ответ на протесты, вызванные отставкой трех курдских мэров.

«Мы будем сражаться изо всех сил ради развития и процветания нашей страны» , — подчеркнул Цетин.

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился заменить трех градоначальников в ряде городов, в которых сильно влияние курдов. Причиной решения стало обвинение политиков в поддержке РПК.

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