Лампедуза , Италия, , 13:35 — REGNUM

Министр обороны Италии Элизабетта Трента дала указание военно-морским службам «быть мягче» в отношении перевозчиков нелегальных мигрантов, написал на своей странице в Twitter в среду, 21 августа, глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Лидер «Лиги» уверен, что такое указание, данное министром обороны (она представляет в уходящем правительстве вторую партию коалиции — «Движение 5 звезд») свидетельствует о намерении «Движения» в случае сохранения власти открыть Италию для нелегальных мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Самый вероятный сценарий — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини. Однако представители второй ныне правящей партии, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны. Расширенная версия этого закона была утверждена летом 2019 года: штрафы для перевозчиков мигрантов увеличены до 1 млн евро, закон требует ареста капитанов таких кораблей и оставляет возможность ареста самих судов.