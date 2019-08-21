Москва, , 12:36 — REGNUM

Инициатива президентов США и Франции показывает, что те осознали свой просчёт пятилетней давности, но облегчать западным лидерам их нынешнюю задачу не следует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 21 августа, комментируя информацию о возможном приглашении России в G7/G8.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, по данным СМИ, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре согласовали приглашение России на саммит G7/G8 в 2020 году. С лидерами других стран, входящих в G7, вопрос предполагается обсудить на ближайшем саммите 24−25 августа.

«Желание «вернуть» Россию в сугубо западный формат обсуждения мировой повестки дня, проявленное одновременно президентами США и Франции, показательно. Речь идёт, прежде всего, о констатации ими того, что решение G7 пятилетней давности отказаться от формата «восьмерки» в качестве рычага давления на нашу страну оказалось как минимум недальновидным.

На мой взгляд, не следует облегчать западным лидерам задачу исправления ситуации. С какой стати президент России должен укреплять международный авторитет Дональда Трампа и Эммануэля Макрона в ущерб собственному авторитету?

Забота же о собственном авторитете требует сделать всё так, как и сказал позавчера Владимир Путин в Брегансоне. Напомню: «Была очередь России провести «восьмёрку» в своё время, и наши партнёры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждём в гости наших партнёров уже в рамках «семёрки». Мне эта формулировка понравилась: не Россия едет на разговор к «семёрке», а «семёрка» — к России.

Не зря, надеюсь, президент России напомнил во Франции и о том, что сегодня существует более представительный и авторитетный формат обсуждения мировой повестки, чем G7: «двадцатка». Выбивать из него, как предлагает руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, Китай и Индию только ради того, чтобы оказаться за одним столом с западными лидерами? Глупость! Мы свои позиции в «двадцатке» за последние годы, в том числе и благодаря высокомерию G7, укрепили, а теперь это терять? Как другие члены «двадцатки» на это посмотрят, Косачёв подумал? Или на них можно вслед за Западом смотреть сверху вниз?

Владимир Путин во Франции сказал, что «не исключает любых контактов с партнёрами, в любом формате». Да, не надо их исключать. Главное — не идти на те контакты, которые бесполезны и ведут к подрыву авторитета руководства России на международной арене и внутри страны. Надеюсь, что так и будет», — отметил Михаил Демурин.