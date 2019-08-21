Копенгаген, , 15:18 — REGNUM

Министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт заявил, что для воплощения в жизнь идеи Датской народной партии о введении бесплатного общественного транспорта в больших городах потребуются огромные средства, которыми в настоящее время министерство не располагает.

«Сейчас совокупный доход от продаж билетов на общественный транспорт составляет порядка 1,5 млрд долларов в год. Если в больших городах мы всё же сумеем реализовать предложенную Датской народной партией инициативу, это создаст дополнительное давление на систему общественного транспорта в других местах страны, что приведет к повышению цен на билеты», — заявил министр. Согласно оценкам Датской народной партии, министерству понадобятся 740 млн долларов для осуществления проекта — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Бенни Энгельбрехт отметил также несправедливость введения бесплатного общественного транспорта только в больших городах, поскольку жители сельских районов, где к тому же проблем с транспортом больше, не получают от этой инициативы никакой выгоды. Министр также обратил внимание на то, что может возникнуть проблема перегруженности общественного транспорта из-за того, что возрастет количество его пользователей.