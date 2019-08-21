Нур-Султан, , 11:57 — REGNUM

Для формирования Казахстана как демократического государство необходимо время. Об этом 21 августа заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

Назарбаев напомнил, что Казахстан является молодым государством, и для развития демократии необходимо время. «Так что мы молодое государство, молодая демократия, и взять нам надеть шапку американскую — никак нам не подходит», — добавил бывший глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Нур-Султане проходит расширенное заседание политического совета правящей партии «Нур Отан» под председательством Нурсултана Назарбаева.