Пекин, , 11:34 — REGNUM

Власти Китая начали сворачивать программы развития промышленности «Сделано в Китае 2025», об этом 20 августа сообщает издание MacroPolo.

Как отмечает колумнист издания Элиот Чен, власти страны внезапно перестали публиковать информацию о данном проекте, что стало ответом на «торговую войну» с США.

Эксперт предполагает, что данный шаг стал уступкой Вашингтону, однако она может быть лишь видимостью, так как Пекин продолжает реализовывать свои стремления в данном направлении.

Напомним, программа «Сделано в Китае 2025» направлена на развитие передовых отраслей промышленности с целью создания крупных корпораций, которые смогут представлять конкуренцию на мировом рынке.

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