Тегеран, , 10:35 — REGNUM

Руководство Демократической партии иранского Курдистана призвала скандинавские страны обратить внимание на нарушение прав человека в Иране, об этом 21 августа сообщает Kurdistan24.

Заявление было адресовано властям Финляндии, Норвегии и Швеции в преддверии визита по указанным странам министра иностранных дел исламской республики Мохаммеда Джавада Зарифа.

Целью визита главы иранского внешнеполитического ведомства стало стремление сохранить ядерную сделку.

«Настало время для Финляндии, Норвегии и Швеции рассмотреть тот факт, что внешняя и внутренняя политика Ирана взаимосвязаны и не могут рассматриваться в отдельности друг от друга» , — говорится в заявлении курдской партии.

По мнению курдских политиков, власти Ирана проводят политику преследования этнических меньшинств государства, дискриминируя их по языковому, культурному и социальному принципам.

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