Тегеран, 21 августа 2019, 10:35 — REGNUM
Руководство Демократической партии иранского Курдистана призвала скандинавские страны обратить внимание на нарушение прав человека в Иране, об этом 21 августа сообщает Kurdistan24.
Заявление было адресовано властям Финляндии, Норвегии и Швеции в преддверии визита по указанным странам министра иностранных дел исламской республики Мохаммеда Джавада Зарифа.
Целью визита главы иранского внешнеполитического ведомства стало стремление сохранить ядерную сделку.
По мнению курдских политиков, власти Ирана проводят политику преследования этнических меньшинств государства, дискриминируя их по языковому, культурному и социальному принципам.
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