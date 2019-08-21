Москва, , 10:24 — REGNUM

Заседание коллегии Минобороны России состоится под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу 21 августа в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заседание посвящено реализации майских указов президента в 2012 и 2018 годах и его поручений по итогам совещаний в Сочи, касающихся деятельности Западного и Восточного военных округов. Также намечено подведение итогов работы Международного противоминного центра Вооруженных Сил.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный противоминный центр был создан в российских Вооружённых силах в 2015 году. Он занимается подготовкой иностранных специалистов по разминированию местности и специалистов по противодействию самодельным взрывным устройствам.

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