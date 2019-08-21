Нур-Султан, , 10:21 — REGNUM

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выбрать на должность главы фракции партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Нурлана Нигматулина, сообщает 21 августа агентство «Казинформ».

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время расширенного заседания политического совета партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Назарбаев заявил, что фракция правящей партии в парламенте должна быть «боевая».

Бывший глава республики отметил, что предложение о назначении нового руководителя фракции никак не связано с работой действующего главы Гульмиры Исимбаевой. «Я уверен, что он усилит работу фракции, как спикер Мажилиса, он сможет задать работу фракции», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Нур-Султане проходит расширенное заседание политического совета правящей партии «Нур Отан». Ранее Нурсултан Назарбаев предложил провести совместное заседание правительства Казахстана и фракции правящей партии.

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