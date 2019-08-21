Сухум, , 08:59 — REGNUM

Общественная организация «Народный контроль» заявила о своем намерении наблюдать за выборами президента Абхазии. Об этом 20 августа сообщил представитель организации Алхас Джинджолия в видеообращении на Facebook.

Джинджолия пояснил, что активисты «Народного контроля» планируют работать на многих участках и при необходимости фиксировать нарушения избирательного законодательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на президентские выборы в Абхазию приедут более 50 международных наблюдателей из стран Европы, Китая.

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