Москва, , 08:38 — REGNUM

Москва и Вашингтон должны наладить диалог. Такое мнение на встрече с министром иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абелой, посвященной обсуждению предстоящих на Мальте мероприятий по случаю 30-летия окончания Холодной войны, высказал бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Об этом сообщает пресс-служба «Горбачёв-фонда».

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«Сегодня очень велика потребность в диалоге, в налаживании взаимодействия, как бы это ни было трудно. И каждая страна может сыграть в этом свою роль», — отметил политик.

Бывший руководитель СССР напомним, что 30 лет назад, в ходе состоявшихся в начале декабря 1989 года переговоров с президентом США Джорджем Бушем — старшим, было заявлено, что обе страны «отказываются рассматривать друг друга как врагов и готовы строить отношения взаимодействия, а в перспективе — партнёрства».

«После Мальты мы прошли большие испытания, но смогли продолжить то, что было начато на встречах с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве и Рейкьявике — прежде всего в деле сокращения ядерного оружия», — отметил Горбачёв.

В свою очередь министр иностранных дел Мальты заверил, что островное государство как член Евросоюза будет «способствовать диалогу с Российской Федерацией и сближению позиций по всем проблемам».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент СССР далеко не первый раз призывает Россию и США к взаимодействию. Так, в апреле 2019 года Горбачёв заявлял о безотлагательной необходимости возобновления диалога между двумя государствами по вопросам стратегической стабильности, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности.