Сеул, , 08:31 — REGNUM

Сегодня, 21 августа, в 10:30 по местному времени состоялась встреча спецпредставителя Госдепартамента США по КНДР Стивена Бигана и спецпредставителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

По их словам, представители двух стран обсудили вопросы денуклеаризации КНДР.

По предварительным данным, Стивен Биган и Ли До Хун также обсудили недавние запуски баллистических ракет КНДР, которые были выпущены в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

Известно, что на данной встречи также присутствовали член Совета нацбезопасности по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и директор департамента планирования мирной дипломатии МИД Южной Кореи Ли Дон Рёль.

Прошлая встреча Стивена Бигана и Ли До Хуна состоялась 31 июля в Бангкоке на Региональном форуме АСЕАН, где спецпредставитель Госдепа США отметил необходимость возобновления переговоров о денуклеаризации КНДР.

В рамках своего визита Стивен Биган встретится с высокопоставленными лицами Южной Кореи, включая министра объединения Ким Ён Чхоля.