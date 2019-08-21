Новосибирск, , 07:56 — REGNUM

Мэрия Новосибирска и Центральный сибирский ботанический сад СО РАН подписали соглашение о сотрудничестве. Совместно они будут решать воросы создания и содержания зелёных насаждений муниципалитета. Подписи под документом поставили мэр города Анатолий Локоть и директор ботсада Евгений Банаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Срок соглашения — пять лет. Один из первых совместных проектов — обновление зелёных насаждений Красного проспекта и Центрального парка.

Кроме того, на базе ботанического сада функционирует питомник, который может обеспечивать город саженцами.