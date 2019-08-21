Курган, , 11:45 — REGNUM

В Курганской области бывший губернатор региона Алексей Кокорин награждён званием «Почётный гражданин Шадринска». Таким образом земляки оценили его особый вклад в социально-экономическое развитие второго по значимости города Зауралья в 1996 — 2014 годы, когда Кокорин возглавлял данное муниципальное образование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Однако отмеченные заслуги Алексея Кокорина перед Шадринском не оставили равнодушными некоторых зауральцев. Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков, к примеру, заявил, что он «крайне отвратительно» относится к присвоению почётного звания бывшему губернатору Зауралья.

«Человек за четыре с половиной года развалил систему работы в Курганской области. Всё разрушено до основания», — заявил Александр Ильтяков в интервью Ura.ru

Парламентарий считает, что присвоение звания «Почетный гражданин Шадринска» Алексей Кокорин «инициировал сам».

«Быстро и из-под полы это не решается. Это подло и, на мой взгляд, низко. До ухода с поста главы города Шадринска Людмилы Новиковой он подсуетился и будет получать ежемесячно по 10 тысяч 559 рублей — это величина прожиточного минимума на второй квартал 2019 года. А потом — больше», — возмущается депутат Госдумы.

Александр Ильтяков негативно относится к факту, что экс-губернатор Кокорин «будет получать выплаты из нищенского бюджета города Шадринска, который пополняет Курганская область со своим дефицитным бюджетом».

«Оплачивать удовольствие Алексея Геннадьевича, который будет сидеть на озере. У него каким-то образом оказалось несколько озёр, которые он зарыбливает вместе со своим бывшим замом Эдуардом Гусевым. Здесь не поощрение надо давать, здесь надо взыскивать по всей строгости закона», — заявил Ильтяков, выразив в интервью надежду, что делами бывшего главы Зауралья займётся Следственный комитет России.

Напомним, Алексей Кокорин возглавил Курганскую область в качестве врио губернатора 14 февраля 2014 года, согласно указу президента Владимира Путина, когда его предшественник губернатор Олег Богомолов, который руководил областью 18 лет, ушёл в отставку по собственному желанию. Жители депрессивного региона с надеждой смотрели на Кокорина, ожидая перемен к лучшему. Позитивно сказалась на его репутации успешная работа в качестве главы администрации Шадринска.

На выборах губернатора Курганской области 14 сентября 2014 года Алексей Кокорин набрал 84,87% голосов избирателей. Но за время руководства регионом он стал одним из самых больших разочарований жителей Зауралья, не осуществив многое из обещанного, вогнав областной бюджет в неподъёмные долги.

Алексей Кокорин 2 октября 2018 года, как и его предшественник, покинул пост главы Зауралья досрочно, по собственному желанию. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадима Шумкова, занимавшего на тот момент пост заместителя главы Тюменской области.

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