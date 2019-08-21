Улан-Удэ, , 06:06 — REGNUM

В Бурятии назначили первого замминистра экономики — им стал бывший вице-спикер Хурала Вячеслав Ирильдеев. Постановление правительства республики о назначении было опубликовано 20 августа.

53-летний политик является настоящим ветераном регионального парламента. Впервые избравшись в Народный Хурал в 1998 году, он проработал там четыре созыва подряд. В 2015 году он стал заместителем председателя заксобрания Бурятии. Однако на очередных выборах в 2018 году он проиграл на округе представительнице КПРФ.

Добавим, что должность первого заместителя минэкономики занимал с 2011 года занимал Тимур Будаев. В мае 2019 года он ушёл в отставку, возглавив бурятский филиал «Корпорации развития Дальнего Востока».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля со своего поста ушёл и министр экономики республики Александр Бардалеев. Ранее местные наблюдатели считали, что именно его кресло займёт Вячеслав Ирильдеев.

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