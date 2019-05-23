Назначены директора филиалов корпорации развития ДВ в новых регионах ДФО

Улан-Удэ, , 09:59 — REGNUM Директорами дочерних обществ «Корпорация развития Дальнего Востока» в Бурятии и Забайкалье стали победители кадрового отбора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании, они были определены по результатам защиты практических работ и экспертных собеседований.

В Бурятии местный филиал возглавил экономист Тимур Будаев, занимавший до этого должность первого заместителя министра экономики республики, председателя комитета инвестиций. Родился в 1976 году, в 1998 окончил Бурятский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике», квалификация «экономист-математик».

В Забайкальском крае победителем отбора стал юрист Вячеслав Костин 1990 года рождения. В 2012 году он окончил Забайкальский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С апреля 2018 года был начальником управления земельных отношений в департаменте госимущества края.

«Лидеры отбора возглавили организации, призванные обеспечить полноценное присутствие АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в новых регионах Дальнего Востока. Специалисты на местах будут напрямую работать с инвесторами, оказывать полноценную поддержку резидентам создаваемых территорий опережающего развития», — отметили в пресс-службе.

Напомним, два региона были включены в состав Дальневосточного федерального округа указом президента РФ Владимира Путина в ноябре 2018 года. В марте 2019 года было принято решение о создании в Бурятии и Забайкалье двух территорий опережающего развития. По словам чиновников, это позволит реализовать в регионах около 20 инвестиционных проектов на сумму в 220 млрд рублей и трудоустроить более 10 тыс. человек.

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