Пхеньян, , 05:55 — REGNUM

Невозможность сворачивания ядерной и ракетной программ Северной Кореи связана с поведением Соединённых Штатов, пишет 21 августа Rodong Sinmun.

Отмечается, что Пхеньяну приходится укреплять оборону из-за «неизменной враждебной политики» Штатов, примером которой служат только что завершившиеся совместные учения на территории Южной Кореи с участием Пентагона.

В Пхеньяне подчеркнули, что мир невозможен, если Вашингтон не будет сбавлять конфронтацию. Северная Корея может и пересмотреть те договорённости, которые уже были достигнуты с США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа минобороны Японии заявило, что, похоже, военным Северной Кореи удалось создать ядерные боеголовки.

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