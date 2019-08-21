Сана, , 05:12 — REGNUM

Йеменские хуситы, контролирующие север страны, заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 в провинции Дамар, передает телеканал «Аль-Масира».

Представитель хуситов сообщил, что беспилотник США был сбит ракетой сил ПВО. Он добавил, что ракета, которой был уничтожен американский дрон, будет представлена на пресс-конференции. Представитель йеменских хуситов также предостерег так называемую арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией от вторжения в воздушное пространство Йемена, так как у повстанцев появились ракеты, способные препятствовать появлению чужой авиации над Йеменом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа йеменские хуситы атаковали парад правительственных войск в Йемене с помощью беспилотника. Среди военных были и погибшие, и раненые, однако их число не называлось.

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