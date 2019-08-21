Москва, , 03:17 — REGNUM

Предложение властей США вернуться к формату G8 следовало бы делать после отказа от политики антироссийских санкций, написал 21 августа член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, чтобы был восстановлен прежний состав G8, то есть с участием России, Пушков заявил:

«Здравая мысль, более того — единственно верная. Остаётся лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России. Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп положительно отреагировал на заявление российского президента Владимира Путина, не исключившего возвращение Москвы в состав G8.

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