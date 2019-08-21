Вашингтон, , 01:18 — REGNUM

Американские военные стремятся поскорее воспользоваться отсутствием обязательств после аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил и.о. министра армии Штатов Райан Маккарти в «Фонде защиты демократии» (Вашингтон).

Одним из направлений американских военных разработок является «установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету». Также планируется создать ракеты для нанесения точечных ударов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы уже провели испытание крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещённой договором РСМД. И это при том, что договор перестал действовать только 2 августа 2019 г.

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