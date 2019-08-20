Евпатория, Крым, , 21:20 — REGNUM

Верховный суд Крыма оставил в силе решение о продлении ареста главы администрации Евпатории Андрея Филонова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Срок содержания Филонова под стражей остался прежним — пять месяцев и 27 суток», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю задержали главу администрации Евпатории, возбудив в его отношении несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Чиновника обвиняют в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем, по версии обвинения, местному бюджету был нанесён ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.