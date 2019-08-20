Эль-Ариш, Египет, , 20:36 — REGNUM

Военные Египта провели спецоперацию на Синайском полуострове, в ходе которой были уничтожены 11 боевиков-исламистов, 20 августа передаёт агентство Reuters.

Египетские солдаты Osd.mil

Согласно заявлению сил безопасности, в ходе рейда в Эль-Арише было уничтожено укрытие террористов, которое использовалось для подготовки «враждебных операций».

Антитеррористическая операция армии Египта на севере Синайского полуострова продолжается несколько лет.

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