Мадрид, , 20:26 — REGNUM

«Британское правительство заявило, что свобода перемещений между Соединенным Королевством и Европейским союзом закончится 31 октября этого года, если соглашения о Брексите так и не будет, — сообщает испанское издание El Mundo. — Министерство внутренних дел, опасающееся возможности нового скандала, связанного с необоснованными депортациями, порекомендовало правительству Бориса Джонсона разрешить европейцам въезд до 2021 года, чтобы выиграть время для подготовки новой миграционной системы».

Тем не менее спикер Downing Street анонсировал в понедельник, 19 августа, что «свобода перемещений, как мы ее сейчас понимаем, завершится 31 октября, когда Соединённое Королевство покинет ЕС». Вплоть до этого момента позиция кабинета Джонсона не отличалась от той, которую демонстрировала бывший премьер-министр Тереза Мэй. Последняя обязалась разрешить европейцам въезд до 31 декабря 2020 года в рамках переходного периода.

«Мы собираемся немедленно ввести гораздо более жесткие критерии, связанные с наличием судимости, для желающих въехать в Соединённое Королевство. Подробности всех остальных изменений, которые мы намерены внести в новую миграционную систему, начиная с 31 октября, сейчас разрабатываются, — сообщил представитель правительства Джонсона. — Премьер-министр достаточно ясно высказался насчет того, что он хочет внедрить систему, основанную на баллах, подобно австралийской».

Проблема, о которой на прошлой неделе сообщило британское министерство внутренних дел, заключается в том, что различить европейцев, прибывших до и после даты Брексита, будет практически невозможно. Из-за того, что на приготовления отведено так мало времени, существует риск допустить много ошибок и необоснованно депортировать граждан ЕС.