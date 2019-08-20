Мадрид, , 20:18 — REGNUM

«Это не тот сценарий, которого бы желал Европейский союз, но если британский премьер-министр, консерватор Борис Джонсон, не откажется от претензий насчет ирландской границы, 27 стран ЕС будут готовы к уходу [Великобритании] без соглашения 31 октября этого года. Таково послание, обнародованное Еврокомиссией в понедельник — за два с небольшим месяца до того, как ЕС и Соединенное Королевство перережут пуповину, соединявшую их больше четырех десятилетий», — пишет испанское издание El Pais.

Пока в Лондоне растет беспокойство (подстегиваемое появившимся перечнем ущерба, который может повлечь за собой Брексит без соглашения), Брюссель не меняет своего тона и продолжает давить на британских партнеров. «Цена для Соединенного Королевства будет пропорционально намного больше, чем для 27 государств — членов ЕС», — предрек спикер европейского блока стран.

Брюссель не скрывает, что «жесткий Брексит» не будет выгоден ни одной из сторон и станет полномасштабным поражением. Об этом Еврокомиссия при случае говорила несколько раз, в том числе в минувший понедельник, указав на «серьезные потрясения» как для граждан, так и для предприятий и экономики в целом. Тем не менее представитель комиссии заявил: «Мы готовы к любому развитию событий. Хотя отсутствие соглашения — это не тот сценарий, который мы бы предпочли, мы осуществили масштабную серию подготовительных мероприятий, чтобы защитить 27 [членов ЕС] и наши интересы в том случае, если это произойдет».