Мадрид, , 20:07 — REGNUM

Эммануэль Макрон и Владимир Путин наметили в минувший понедельник начало оттепели после долгих лет напряжения, считает испанское издание El Pais. «Их связывает общая цель: укрепить связи между Европейским союзом и Россией, причем в более широких рамках, чем подразумевают действующие институциональные структуры. В форте Брегансон, летней резиденции французского президента, сперва Макрон, а потом Путин высказались за более обширную Европу, «от Лиссабона до Владивостока». Новый глобальный контекст, по словам француза, обязывает к пересмотру международной архитектуры».

Главной причиной «раздражения» в отношениях России и ЕС продолжает быть Украина.

«Нелегальная аннексия» полуострова Крым в 2014 году, как выразилось испанское СМИ, и конфликт на востоке страны привели к тому, что европейцы ввели в отношении Москвы продолжающие действовать санкции. Также за этим последовало исключение России из G8 — группы промышленных держав, которая в конце этой недели встретится в Биаррице (Франция) в формате G7, без Путина.

Украинский вопрос не единственная причина разногласий, как можно было заметить из оживленного обмена репликами между президентами в конце пресс-конференции. Речь шла о манифестациях русской оппозиции и акциях французских «жёлтых жилетов». Путин вспомнил, как участники движения «жилетов» получали травмы от полиции, в ответ на критику Парижа в адрес жестокого обращения с демонстрантами и недопущения ряда кандидатов на московские муниципальные выборы. Макрон на это сказал, что «жёлтые жилеты» были представлены на европейских выборах в мае и будут участвовать в муниципальных выборах 2020 года.

При этом французский президент добавил, что сближение Путина с Европой как раз поможет увеличить контроль за соблюдением в России прав человека. С помощью этого аргумента Макрон отстаивает необходимость возвращения РФ права вето в Совете Европы.